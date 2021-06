Plaats je vacature op Bonaire.nu

Bonaire wordt weer druk bezocht, wat natuurlijk fantastisch is. Meer toeristen houdt in dat de horeca en accomodaties weer volop bezocht zullen worden. Jouw onderneming gaat weer draaien, op volle toeren! Ieder restaurant heeft zo zijn eigen behoeften op het gebied van personeel, maar er is één basisvoorwaarde; wil je jouw gasten een onvergetelijke avond bezorgen en echt indruk maken? Dan heb je positief ingestelde, klantgerichte medewerkers nodig die oog hebben voor detail!



Ben je op zoek naar horeca tijgers en tijgerinnen die jouw team komen versterken zoals:

Managers

Chefs

Koks

Afwassers

Hosts

Bediening

Barpersoneel

Plaats dan direct jouw vacature op Bonaire.nu, klik hier voor info. Wij zorgen voor plaatsing van de vacature in het nieuws en op onze social media kanalen. Deze blijft 60 dagen online. Vragen? mail met [email protected] t.a.v. Melanie Zandwijk.

Kan ik op Bonaire.nu een vacature plaatsen? Jazeker kan dat, neem contact met ons op of vul het formulier in op: Vacature plaatsen Hoelang blijft een vacature staan op Bonaire.nu? Jouw vacature blijft 60 dagen staan, daarna kun je hem verlengen. Mocht je al eerder de juiste kandidaat gevonden hebben, dan kun je ons dit laten weten en verwijderen wij de vacature direct. Wordt de vacature ook gedeeld op social media? Ja wij delen jouw vacature op Facebook, Instagram en Twitter, dit is een publiek van 20.000 lezers.

