Hondenverbod op verschillende Bonairiaanse stranden

KRALENDIJK– Het openbaar lichaam Bonaire laat weten dat verschillende stranden van Bonaire verboden gebied voor honden zijn. Mensen moeten veilig naar het strand kunnen. De natuur moet ook worden beschermd. Hondeneigenaren moeten hiermee rekening houden. Dit is een regel sinds 2012.

Het openbaar lichaam Bonaire heeft in haar besluit van 24 februari 2012 een verbod uitgevaardigd voor het uitlaten van honden op bepaalde stranden (kustgebieden) van Bonaire. Sommige eigenaren van honden nemen hun hond graag mee naar het strand om deze daar uit te laten. Deze honden worden soms aan de lijn gehouden, maar lopen ook vaak los.

De laatste jaren laten steeds meer mensen hun hond uit op het strand. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren en mensen worden gebeten door honden is er voor bepaalde stranden een verbod (d.d. 24.2.2012/nr. 2012003014) uitgevaardigd. Op deze stranden mag niemand zich dus begeven met honden. Dus ook niet aan de riem.

Het verbod is ook belangrijk omdat het voorkomt dat honden schildpadden nesten uitgraven of bijvoorbeeld ontsnappen en in een natuurreservaat komen zoals het pekelmeer. Als er veel honden op een strand komen zorgt dit ook voor een hygiënisch probleem omdat honden hun behoeften doen op de stranden.

De overheid heeft op de relevante stranden borden geplaatst zodat het voor iedereen duidelijk is op welke stranden het verbod geldt. Het is goed om te weten dat het verbod geldt op plekken zoals de gebieden Sorobon, Cai en het hele gebied tussen de zoutpier en de Willemstoren, dus ook op bijvoorbeeld Pink Beach en Peliké.

Het is nog wel mogelijk om bijvoorbeeld een hond uit te laten tussen Punt Vierkant en de Zoutpier of tussen de Willemstoren en Sorobon.

` Op de volgende stranden (kustgebieden) is het verboden om zich te begeven met honden:

Playa Lechi (Sunset Beach);

Playa Lechi Suit (Boulevard);

Playa Chachacha;

Playa pal’i mangel (Donkey’s Beach);

Forn’i kalki (Bachelor’s Beach);

Vanaf Saliňa (zoutpier) tot Lacre Punt (Willemstoren);

Sorobon en Cai;

Piedra haltu (Thousend Steps);

Tolo;

Nukove;

Klein Bonaire.

Het is verboden om het Cargill Salt Company gebied te betreden zonder toestemming.