Gezondheidsraad in Nederland adviseert jongeren vanaf 12 jaar te vaccineren

DEN HAAG – De Gezondheidsraad in Nederland adviseert om het COVID-19-vaccin van BioNTech/Pfizer beschikbaar te stellen voor alle 12- tot en met 17-jarigen die er gebruik van willen maken. Het kan ze directe en indirecte gezondheidswinst opleveren, aldus de raad in een persbericht.

Vaccinatie van alle adolescenten van 12 tot en met 17 jaar kan bijdragen aan het afremmen van de epidemie. Dat schrijft de raad na een uitgebreide ethische en juridische afweging in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van VWS.

Het vaccin van BioNTech/Pfizer is onlangs goedgekeurd voor gebruik vanaf 12 jaar. De Gezondheidsraad heeft zich op verzoek van de minister van VWS gebogen over de wenselijkheid van vaccinatie vanaf 12 jaar. De raad adviseerde eerder al om 12- tot en met 17-jarigen met een medisch risico te vaccineren. Nu heeft de raad voor alle 12- tot en met 17-jarigen beoordeeld of een vaccinatie-aanbod zinvol en verantwoord is.

De Gezondheidsdienst op Bonaire heeft in een eerder gesprek met de pers al aangegeven op dit besluit te wachten. De dienst wil ook op Bonaire het vaccin zo snel mogelijk gaan aanbieden aan jongeren vanaf 12 jaar.