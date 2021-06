Record aantal deelnemers aan Timbo Funrace

Op Jatu Bacu is de Timbo Funrace gereden. De eerste mountainbike wedstrijd op Bonaire na bijna 1.5 jaar. Er waren een record aantal deelnemers van 52 in twee categorieën. Fun en Elite.

Bij de Elite werd in een zwaar parcours behoorlijk hard gereden. Een goede strijd onder de rijders, die uiteindelijk gewonnen werd door Vigilio Batista. Ook voor de funrijders was het parcours behoorlijk pittig. De strijd hier was meer voor de rijder zelf om het te volbrengen. De meeste deelnemers is dat aardig gelukt.

De funraces draaien altijd op vrijwilligers. De trails moeten worden schoongemaakt, geknipt en uitgezet. Op de dag van de race is het een uitdaging voor de jurytafel, vooral met een record opkomst van 52 rijders.