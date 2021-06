Vacature Schoolmaatschappelijk werker Bonaire

SGB is per direct op zoek

naar een enthousiaste, vakbekwame

Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

op de unit MBO

Wat ga je doen?

Je begeleidt individuele studenten en biedt intern specialistische begeleiding en- zorg bij leer-en psychosociale problemen, sociaal- emotionele problemen, motivatieproblemen e.v. Je stelt een individueel handelingsplan op en voert dit uit.

Je signaleert ongeoorloofde absentie van zorgstudenten en onderneemt stappen om deze tegen te gaan. Je verzorgt of (laat dit verzorgen) de eerste (crisis)opvang voert begeleidingsgesprekken, waarbij de problematiek van de deelnemer op school en binnen zijn/haar leefsituatie in kaart wordt gebracht (vaak meervoudige problematiek). Je registreert en rapporteert de geboden begeleiding en zorg en adviseert en communiceert hierover met de verwijzer en gebruikt daarbij het digitale systeem. Je ondersteunt en begeleidt docenten op het gebied van specialistische zorg, geeft tips en handelingsadviezen aan docenten en maakt een vertaalslag naar de les/klassensituatie.

Wat vragen wij van je?

Je bezit een afgeronde HBO opleiding Sociaal Maatschappelijk Werk of vergelijkbaar. Je hebt kennis en inzicht in de organisatie en werkwijze van de opleidingen binnen het MBO, de zorgstructuur en de sociale kaart van de regio. Je bent vaardig in het voeren van adviesgesprekken met studenten, in het opstellen van een individueel handelingsplan en in het aangaan van een vertrouwensrelatie met probleemjongeren. Je kunt bij meervoudige problematieken een passende aanpak kiezen ten behoeve van een succesvol verloop van de studie van de student. Je werkt hierbij handelingsgericht en opbrengstgericht.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als collega word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 9 met een max. van 3506 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 1 juli 2021 via https://werkenbij.sgbonaire.info/ Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Heb je vragen, neem dan contact op met mw. Liset de Keijzer , Unit Directeur van MBO: Tel +599-7157420 of: [email protected]

