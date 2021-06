Vacature Docent ICT-Microsoft Office

SGB is per direct op zoek

naar een enthousiaste, vakbekwame

docent ICT/Microsoft Office (0,5 fte)

op de unit MBO

Wat ga je doen?

Informatie- en communicatietechnologie is een ontzettend breed begrip. Bij de SGB brengen we het steeds meer onder de aandacht. Ben jij die leerkracht die alles weet van Microsoft Office, mediawijsheid en andere platformen en wil je dit onderwijzen aan studenten van het MBO ? Dan hebben we jou nodig!

Als ICT-deskundige staat jouw computer thuis perfect afgesteld. Elk programma draait zoals het zou moeten draaien en niks loopt vast. Als vrienden of familie een computerprobleempje hebben, dan ben jij de eerste die ze bellen. Jij weet alles van Office, mediawijsheid en elke andere moderne technologie. Daarnaast sta je stevig in je schoenen, ook wanneer leerlingen er even geen zin in hebben. Als docent ICT/office leer de studenten hoe ze om moeten gaan met computers, tablets en andere digitale technologie.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante (HBO) opleiding afgerond en bent bij voorkeur in bezit van een onderwijsbevoegdheid. Je bent pedagogisch en didactisch sterk en je hebt ervaring met lesgeven. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en deinst er niet voor terug om je assertief op te stellen.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als docent word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LB met een max. van 3927 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 4 juli 2021 via https://werkenbij.sgbonaire.info/ Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Heb je vragen, neem dan contact op met mevrouw L. de Keijzer, Unit Directeur van het MBO: Tel +599-7157420 of: [email protected]

Meer vacatures: