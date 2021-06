Ups en downs tijdens de PWA Wold Tour Windsurfing in Israël

ISRAEL – Vandaag was de finale dag van de PWA World Tour Windsurfing. De dag werd afgesloten met een dames slalom foil wedstrijd die gewonnen werd door de Arubaanse Sarah-Quita Offringa. Het was de eerste keer dat Offringa won met een foil-board. Zij bleek opnieuw onverslaanbaar en eindigde het toernooi op de eerste plaats.

Amado Vrieswijk had een super toernooi en heeft gevochten om binnen de eerste 15 te blijven, maar eindigde in de categorie slalom mannen op de 19de plaats. Taty Frans haalde de 34ste plek.

Meer dan zestig professionele windsurfers steden deze week voor het eerst in achttien maanden weer om wereldtitels. Tijdens de spectaculaire evenementen in deze extreme sport, bedwingen de atleten de wind met snelheden tot tachtig kilometer per uur.