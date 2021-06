Celstraf voor man die in 2015 studente op Saba doodde

THE BOTTOM – Een 35-jarige man die eerst was vrijgesproken is in hoger beroep alsnog veroordeeld. Het Hof acht wel bewezen dat hij in 2015 een medestudente op Saba heeft gedood.

De verdachte ontkent alle betrokkenheid, maar DNA-onderzoek in 2017 linkte hem aan haar dood. Ook wordt hij veroordeeld vanwege een grote hoeveelheid kinderporno op zijn computer.

Het openbaar ministerie eiste eerder een gevangenisstraf van 8 jaar, maar de rechter komt tot een hogere straf, 11 jaar.