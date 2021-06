Uit VS en Nederland: Naar Bonaire vliegen binnenkort zonder Coronatest

Volgens GGD arts Marian Luinstra-Passchier blijven bepaalde voorzorgsmaatregelen wel belangrijk om het eiland veilig te houden.

Kralendijk- Het aantal infecties in Nederland en de Verenigde Staten daalt momenteel zó sterk, dat volledig gevaccineerde passagiers uit die landen naar verwachting vanaf 1 juli a.s. geen test meer hoeven te doen om naar Bonaire te vliegen.

Niet alleen het aantal infecties speelt een rol, maar ook het feit dat een steeds grotere groep reizigers in de beide landen al volledig gevaccineerd is. Omgekeerd was het al niet langer nodig dat reizigers vanuit Bonaire nog een PCR-test doen voor vertrek naar Amsterdam, omdat Bonaire voor Nederland wordt aangemerkt als een laag risicoland.

Mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, of de laatste prik korter dan twee weken voor de reisdatum hebben ontvangen, moeten de PCR-test nog wel ondergaan om te mogen vliegen.

Hoog risico landen

Ook voor reizigers uit zogenaamde hoog-risico landen wordt het reizen iets makkelijker. Reizigers uit die landen moeten voor vertrek nog wel een PCR test afleggen, maar hoeven niet meer in quarantaine. Wel komt er een verplichting om 5 dagen na aankomst voor de zekerheid nog een test af te leggen. Deze laatste test hoeft niet bij een commerciële aanbieder te worden afgelegd, maar kan bij de afdeling Publieke Gezondheid worden ondergaan.