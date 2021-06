Erkenning voor drie vooraanstaanden bij opening viering San Juan en San Pedro

De foto illustreert de uitreiking van de ‘Flambeu di Kandela di e Chispa di Wan i Pedu’ aan Mourens Mouchi Evertsz, Iselsio Echo Statie en Cornelis Payo Thielman.

KRALENDIJK – Met de activiteit ‘Chispa di Wan ku Pedu’ (Vonk van Johannes en Petrus) werd de viering van San Juan (de heilige Johannes) en San Pedro (de heilige Petrus) geopend. Dit jaar viel de keuze op Nort’i Saliña om met de festiviteiten te beginnen. Daarbij werden drie vooraanstaande musici uit die wijk geëerd. Zij kregen de erkenning ‘Flambeu di Kandela di e Chispa di Wan ku Pedu’ (fakkel van de vonk van Johannes en Petrus) uitgereikt. Deze erkenning ging naar Mourens Mouchi Evertsz, Iselsio Echo Statie en Cornelis Payo Thielman. Het is een jaarlijks terugkerende activiteit van de Afdeling Cultuur (SKAL).

Voor de ‘Chispa di Wan ku Pedu’ werd voor de muzikale omlijsting een groep geformeerd bestaande uit muzikanten uit de wijk onder leiding van Eddy Thielman. Hun optreden is onderdeel van een documentaire die van 24 tot en met 29 juni op de lokale televisie wordt uitgezonden. In het bijzijn van een kleine groep genodigden hebben het hoofd van de SKAL Papito Thomas en de directeur van de Directie Samenleving en Zorg Silvana Janga-Serfilia een toespraak gehouden, terwijl gedeputeerde Hennyson Thielman namens het Openbaar Lichaam Bonaire heeft gesproken.

De oorsprong van de San Juan en San Pedro-feesten is religieus. Tegenwoordig hebben ze een meer cultureel karakter. Tijdens de feesten worden folkloristische liederen gespeeld met de marimba, wiri, trommel, karkó-schelp, kuarta (ukelele) en triangel. Ook wordt er over stapels brandend hout gesprongen. Men springt dan van het noorden naar het zuiden. De betekenis van over vuur springen is reiniging. Hubert Vis, die veel over onze cultuur weet, vertelt: ‘Het vuur brandt en maakt dingen schoon. Het zuivert je ziel en maakt alles schoon voor een betere toekomst’.

De viering van San Juan en San Pedro kan op de traditionele manier plaatsvinden, maar aangepast. Men is begonnen met de Covid-19 maatregelen te versoepelen, er zijn echter bepaalde maatregelen die blijven gelden. Het is dus de verantwoordelijkheid van ieder van ons om rekening te houden met de geldende regels.