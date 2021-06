Bonaire gaat meer wegen aanpakken

Kaya Commerce in Rincon

KRALENDIJK – Bonaire gaat nog meer wegen aanpakken. Een grote hoeveelheid krijgen een nieuwe asfalt laag en ook een stoep. Dertien wegen zijn toegevoegd aan de bestaande lijst.

Eerder was al bekend gemaakt dat er gestart zou worden met 3 wegen: Kaya Commerce (Rincon), Kaya Gramel en Kaya Neerlandia. Nu zijn ook de overige wegen bekend die met financiering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangepakt gaan worden.

Naast dit wegenprogramma wordt ook gekeken naar een versneld en verbeterd onderhoud van de wegen. Hiervoor wordt een onderhoudsprogramma opgesteld, dat wordt betaald uit lokale middelen. Binnenkort volgt hier meer informatie over.

De werkzaamheden aan de Kaya Commerce in Rincon zijn in volle gang en lopen op schema. Nadat de stoepranden zijn aangelegd is op woensdag 17 juni begonnen aan het fundament. Daarna zal de aannemer de stoep voorzien van klinkers en daarna zal hij het asfalt op de weg verwijderen en opnieuw aanleggen.