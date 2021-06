Vacature Regulatory Specialist Bonaire

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V (WEB) is opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire. Als ‘exclusief’ multi-utilitybedrijf is WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit aan ruim 10.000 huishoudens, bedrijven en organisaties en de verwerking van afvalwater en distributie van irrigatiewater op Bonaire.

De energie- en (afval)watervoorziening op Bonaire draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. De bevolking neemt toe, het toerisme ontwikkelt zich, Bonaire is een groeimarkt. In de komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden. Alleen dan kan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de energie- en (afval)watervoorziening op een peil worden gebracht dat past bij het zich snel ontwikkelende Bonaire.

Het team van WEB telt ruim 135 medewerkers. Zij werken samen onder het motto: ‘Let’s do it together’, in een sterk besef dat WEB van en voor de gemeenschap op Bonaire is.

WEB is op zoek naar een zelfstandige, resultaatgerichte en integere

Regulatory Specialist

Functie:

Ressorteert onder de Chief Financial Officer.

Fungeert als strategische adviseur voor de Directie voor wat betreft reguleringszaken gerelateerd aan onder meer de Wet elektriciteit en Drinkwater BES.

Adviseert de directie bij de ontwikkeling van strategisch beleid ten aanzien van (wijzigingen in) het reguleringsmodel, tarieven, voorwaarden en financiële vraagstukken, gebaseerd op bedrijfseconomische, juridische- en marktanalyses alsmede prognoses ten aanzien van de energiesector.

Onderhoudt relaties met diverse externe stakeholders.

Signaleert knelpunten in de werkprocessen ten aanzien van compliance en doet voorstellen voor oplossingsrichtingen, onder meer met gebruikmaking van nieuwe technieken.

Draagt zorg voor fondsenwerving en voor de aanvraag en verantwoording van subsidies.

Identificeert consequenties van wet-en regelgeving voor WEB. Identificeert hierbij zowel de risico’s alsook de kansen.

Draagt zorg voor het waarborgen van compliance met geldende wet- en regelgeving binnen WEB.

Functie-eisen:

WO werk- en denkniveau

Relevante financiële opleiding, bijvoorbeeld Bedrijfseconomie, Accountancy of vergelijkbaar aangevuld met juridische cursussen

Tien jaar ervaring in een relevante functie

Kwaliteitsbewust

Gevoel voor verhoudingen

Resultaatgericht en besluitvaardig

Zelfstandig en proactief

Informatie:

Een aanstellingskeuring en assessment maken onderdeel uit van de procedure. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO, zoals door de organisatie afgesloten met vakbond FEDEBON.

Sollicitatie:

Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze functie, ontvangen wij graag uiterlijk 2 juli 2021 uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en Curriculum Vitae t.a.v. de afdeling Human Resources per e-mail: [email protected]

Deze functie wordt gelijktijdig in- en extern vacant gesteld. Bij gelijke geschiktheid, geniet de interne kandidaat voorrang.

