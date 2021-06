Strand Klein Bonaire – foto: Inge Poorthuis

Bonaire is dan misschien niet het eiland dat bekend staat om de langgerekte zandstranden zoals op Aruba of de talloze idyllische baaien die je wellicht kent van Curaçao. Maar Bonaire heeft zeker ook een aantal prachtige stranden die het bezoeken meer dan de moeite waard zijn. Ga je binnenkort op vakantie naar Bonaire? Hier vind je alvast de top 12 van de mooiste stranden op Bonaire die gratis toegankelijk zijn.

De stranden op Bonaire zijn er in allerlei verschillende soorten en maten. Van rotsachtige strandjes tot langgerekte smalle zandstroken met hagelwit zand. Regelmatig zijn stranden bezaaid met stukken afgestorven koraal. Waterschoenen zijn dan ook aan te bevelen, wil je een bezoek brengen aan die stranden. In dit artikel geven we je een overzicht van een aantal mooie stranden op het eiland. Wat de één mooi vindt, vindt een ander misschien een minder aantrekkelijke plek om een dag aan zee door te brengen. Vergelijk de stranden en kies voor jou de beste plek uit om te genieten van zon, zee en strand. Top 12 van mooiste stranden op Bonaire:

No Name Beach op Klein Bonaire

Beeld je een foto van een perfect strand in dat je in een reisbrochure zou kunnen tegenkomen, en je ziet No Name Beach voor je. Dit prachtige, hagelwitte zandstrand is dan ook de grootste trekpleister van dit kleine, onbewoonde eilandje voor de kust van Bonaire.

Het eilandje is te bereiken per watertaxi, die meerdere keren per dag vaart vanaf Karel’s Beach Bar, Nautico Marina en het Eden Beach Resort. De afstand naar Klein Bonaire is hemelsbreed slechts 800 meter en de overtocht duurt ongeveer 15 à 20 minuten. De watertaxi vaart zo dicht mogelijk tot het strand, een aanlegsteiger is hier niet. Dat betekent dus dat je een klein stukje door het water moet waden om het prachtige strand te bereiken. Maar dan heb je ook wat, je waant je hier in een paradijs!

Houd er rekening mee dat er geen faciliteiten op het eiland aanwezig zijn, dus geen horeca en/of toiletten. Neem zelf voldoende eten en drinken mee. Ook is er op het eiland, op een twee kleine afdakjes na, geen schaduw te vinden.

Bachelors Beach

In de wijk Belnem ligt Bachelors Beach. Naast dat dit een mooie stek is voor (nacht-)duiken is het ook een populaire plek om naar de ‘sunset’ te kijken. Tegen zonsondergang verzamelen zich hier vele mensen om te genieten van dit spektakel. Vanaf dit strand heb je een onverstoord zicht op de ‘sunset’. Regelmatig wordt hier dan ook het optische fenomeen ‘green flash’ waargenomen.

Het strand bestaat uit een koraalplateau met daarop enkele picknickplekken met schaduw. Regelmatig staat er een foodtruck met hamburgers op het strand. Via een trap van enkele treden en een afstap via de rotsen bereik je het strandje. Het strand kan hier, afhankelijk van het tij, erg smal zijn, dus leg er geen spullen neer die niet nat mogen worden.

Boca Slagbaai in Washington Slagbaai Nationaal Park

Het bekendste strand in het nationale park van Bonaire is Boca Slagbaai. Om hier te komen kun je zowel de korte als lange route door het park kiezen. Het strand bestaat zowel uit zand als uit afgestorven koraal. Ook hier kun je prima snorkelen. En voor de echte ‘thrill seekers’ kan er vanaf de klif de zee in gesprongen worden.

Bij het strand vind je een toiletgebouw en een overdekt gedeelte waar je kunt lunchen. Hier is geen horecagelegenheid dus neem je eigen eten en drinken mee wanneer je het park gaat bezoeken.

Tickets voor het park kun je alvast vooraf online aanschaffen, dat scheelt weer tijd bij de ingang. Lees hier alles wat je wilt weten over een dag naar Washington Slagbaai Nationaal Park.

1000 Steps

In het noorden van het eiland ligt de populaire duikstek 1000 Steps. Het strand, dat bezaaid ligt met afgestorven koralen, is te bereiken via een trap van iets meer dan 70 treden. Echter, duikers die na hun duik deze trap weer moesten beklimmen, ervaarden het alsof ze een trap met wel duizend treden moesten bedwingen. Vandaar de naam van deze duikstek annex strand.

Het strand zelf biedt weinig schaduw. Aan de onderkant van de trap groeien wat bomen en struiken waar je uit de zon kunt zitten. Door alle dode koralen die hier op het strand liggen is het dragen van waterschoenen aan te raden. Eenmaal in het water kun je hier prachtig snorkelen, hier worden regelmatig zeeschildpadden gespot.

Donkey Beach

Het populaire strand Donkey Beach ligt in het verlengde van de start- en landingsbaan van de luchthaven van Bonaire. Wil je vliegtuigen spotten, dan is dit ‘the place to be’ voor je! Zoek vooraf uit wanneer de grote toestellen aankomen en je kunt vanaf het strand prachtig de landing bekijken. Het strand is ook populaire bij de lokale bevolking, met name in de weekenden kan het behoorlijk druk zijn. Hier wordt mening (verjaardags-)feestje gevierd.

Het strand bestaat gedeeltelijk uit zand met rotsen en afgestorven koralen en is op sommige plekken vrij smal. Onder de bomen en struiken die op dit stukje strand staan kun je voldoende schaduw vinden. Het water is slechts op enkele plekken vanaf het strand gemakkelijk toegankelijk. Het koraal en de rotsen beginnen hier namelijk al vanaf de waterlijn.

Te Amo

In het verlengde van Donkey Beach ligt het populaire strand Te Amo. Het grote verschil met Donkey Beach is dat hier een ruim zandstrand zonder koraal is. De entree naar zee is ook een stuk makkelijker. Echter op dit strand is er nagenoeg geen schaduw te vinden. Meestal is er een ‘foodtruck’ aanwezig op het strand. Recent beschikt dit strand ook over een toiletgebouw.

Sorobon en Lac Bay

In het zuidoosten van Bonaire ligt de schitterde lagune Lac Bay of Lac Baai. Het ondiepe, glasheldere water is de perfecte plek voor een dagje strand met de kinderen. De lagune is ook nog eens gezegend met een langgerekt, hagelwit zandstrand. Aan de baai zijn een paar strandtenten gevestigd waar je faciliteiten als strandbedden en parasols vindt. Maar er is ook een groot openbaar gedeelte op het strand, voorzien van een toiletgebouw en schaduwplekken, waar je zonder betaling gebruik van kunt maken.

De lagune wordt tevens gebruikt door windsurfers. Door de ligging is er bijna altijd een perfecte wind. Bovendien is de baai ondiep, dus beginnende windsurfers treffen hier prima omstandigheden om de beginselen van surfen onder de knie te krijgen.

Atlantis of Kite Beach

Kiteliefhebbers opgelet, dit is ‘the place to be’ voor jou! Houd jij van kitesurfen, of wil je het leren, dan moet je hier zijn. Op dit prachtige lange zandstrand in het zuiden van Bonaire heb je alle ruimte om je materiaal klaar te leggen voor een geweldige kitesessie. Met de (bijna altijd) constante passaatwind die over Bonaire raast is dit het walhalla voor kiters. Nog geen eerdere ervaring met kiten? No worries, op het strand zijn kitescholen aanwezig waar je lessen kunt volgen.

Zwemmen en snorkelen in de zee voor Kite Beach is af te raden. Kiters scheren met hoge snelheid voorbij in het licht blauwe (ondiepe) water. Maar kijken naar dit spektakel verveelt nooit. Op goede dagen zijn er tientallen kiters op het water die hun kunsten vertonen.

Pink Beach

In het zuiden van het eiland ligt Pink Beach. Dit, voorheen prachtige, zandstrand is helaas verwoest door een storm ruim twintig jaar geleden. Tegenwoordig bestaat het strand uit losliggende afgestorven koralen en stukken zandstrand. Op het strand groeien palmbomen, die voor enige schaduw zorgen. Achter de heuvel, waar de palmen op groeien, zit je uit de wind.

Vanaf het strand kun je op enkele plekken eenvoudig te water gaan. Stroming komt hier regelmatig voor. Het strand heeft verder geen faciliteiten als horeca en/of toiletten.

Lac Cai

Aan de overkant van Lac Bay, ten opzichte van Sorobon, vind je het afgelegen strandje van Lac Cai. Je bereikt het strand door langs het Mangrove Center te rijden en de weg verder te vervolgen. Aan het einde van de weg tref je wat bebouwing, een aanlegplek voor vissersbootjes en de enorme schelpenbergen, waar de plek bekend om is. Achter de bebouwing, bij het toiletgebouw, kun je je auto of scooter parkeren. Daarna loop je verder tot je op het paradijselijke strandje aankomt. Het strand bestaat uit hagelwit zand en wordt omringd door mangrove. Ook aan deze kant van de lagune is het water kalm en vrij ondiep.

Op zondagen is de bar en het restaurantje geopend. Hier kun je lokale gerechten proberen en genieten van muziek. Doordeweeks is het erg rustig op dit strandje, grote kans dat je de enige bent.

Chachacha Beach

In het centrum van Kralendijk, aan het meest zuidelijke gedeelte van de boulevard, ligt dit stadsstrandje. Verwacht hier geen breed zandstrand. Het strand bestaat slechts uit een klein strookje zand met afgestorven koralen. Op de boulevard staan een aantal picknicktafels met schaduw. Het water is eenvoudig te bereiken via de pas gerenoveerde steiger met schaduwdak en trapjes.

Dit strandje is ook erg populair onder de lokale bevolking. Regelmatig wordt hier zwemles in zee gegeven aan de kinderen van het eiland. Daarnaast is een populaire plek voor een (nacht-)duik voor veel duikers vanwege de eenvoudige manier om het water in te gaan en uit te komen.

Sunset Beach

Waar voorheen de populaire strandtent Coco Beach gevestigd was, wordt nu volop gebouwd. Het zandstrand is daardoor niet tot beperkt toegankelijk momenteel. Alleen het gedeelte direct naast Den Laman kun je gebruiken om de zee in te gaan.

Overige stranden op Bonaire

Natuurlijk is dit slechts een greep uit de lange lijst van stranden en strandjes die Bonaire rijk is. In het gebied tussen Punt Vierkant en de slavenhutten, in het zuiden van het eiland, liggen her en der ook leuke strandjes die je meestal voor jezelf hebt.

Zwemmen aan de oostkant van het eiland (met uitzondering van Lac Bay) wordt afgeraden. Om het water te bereiken moet je soms al van metershoge rotsen springen. De zee is hier erg onrustig, met hoge golven en er staat veel stroming. Niet echt een veilige plek dus om te water te gaan.

Wil jij ook naar Bonaire?

Nature Fee voor gebruikers van het Bonaire Marine Park

Iedere bezoeker van het Bonaire National Marine Park, Lac Bay, Klein Bonaire en Washington Slagbaai National Park moet een zogenaamde ‘nature fee‘ betalen. Het Bonaire Marine Park omvat de zee rondom Bonaire. Dat betekent dus dat wanneer je de zee in gaat om te zwemmen, snorkelen en duiken maar ook om te surfen en kiten je gebruik maakt van het park en dus de ‘nature fee’ dient te betalen. Je kunt de nature fee tickets online aanschaffen.

Er zijn twee soorten tickets te koop: één voor duikers en één voor niet-duikers (dus alle overige gebruikers van het park). Het e-ticket voor duikers kost $ 45,-. Het e-ticket voor niet-duikers kost $ 25,- per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar hebben geen STINAPA e-ticket nodig, tenzij ze het Washington Slagbaai Nationaal Park willen bezoeken. De STINAPA Nature Fee penning 2021 kun je eenvoudig online kopen en is per kalenderjaar per persoon.

Hond mee naar het strand op Bonaire?

Sommige eigenaren van honden nemen hun hond graag mee naar het strand om deze daar uit te laten. Deze honden worden soms aan de lijn gehouden, maar lopen ook vaak los. De laatste jaren laten steeds meer mensen hun hond uit op het strand. Om te voorkomen dat er overlast ontstaat is er voor bepaalde stranden een verbod uitgevaardigd. Op deze stranden mag niemand zich begeven met honden. Dus ook niet aan de riem.

Het verbod is ook belangrijk omdat het voorkomt dat honden schildpaddennesten uitgraven of bijvoorbeeld ontsnappen en in een natuurreservaat komen, zoals het Pekelmeer. Wanneer er veel honden op een strand komen zorgt dit ook voor een hygiënisch probleem, omdat honden hun behoeften doen op de stranden.

Op de stranden staan borden zodat het voor iedereen duidelijk is op welke stranden het verbod geldt. Het is goed om te weten dat het verbod geldt op plekken zoals de gebieden Sorobon, Lac Cai en het hele gebied tussen de zoutpier en de Willemstoren, dus ook op bijvoorbeeld Pink Beach.

Het is nog wel mogelijk om bijvoorbeeld een hond uit te laten op de stranden tussen Punt Vierkant en de Zoutpier of tussen de Willemstoren en Sorobon. Houd je niet van honden, mijd deze stranden dan.