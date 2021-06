PWA world cup windsurfen van start in Israel

Amado Vrieswijk in actie | Foto PWA

De PWA-world cup is maandag begonnen in Israel op het meer van Galilee. De Bonairiaanse windsurfers Amado Vrieswijk en Taty Frans zijn aanwezig.

Het wordt een extra spannend toernooi omdat de deelnemers van slalom deze keer kunnen kiezen tussen het gebruik van een fin of een foil. Een strategische keuze dus. Aangezien Amado Vrieswijk en Taty Frans veel hebben getraind hier op Bonaire maken ze kans om in de top van de beste slalom windsurfers wereldwijd te komen.

De eerste dag is Vrieswijk geëindigd op de 11de plek en Frans op de 28ste plek. Er zijn nog vier dagen te gaan. Beide surfers zijn onderdeel van het Future Fly Team-riders, een windsurfmerk dat gevestigd is in Israel.

De mannen hebben te maken met strenge Covid-19 beperkingen. Ze bevinden ze zich in een bubble bij Ron Beach Hotel in Tiberias.