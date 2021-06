Reizigers kunnen gratis testen in juli en augustus

Door luchtvaartnieuws.nl

DEN HAAG – Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen, zo is vrijdagavond bevestigd tijdens de coronapersconferentie en in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van de Kamer om gratis testen voor reizigers mogelijk te maken.

De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen. Het kabinet schat dat er in juli en augustus maximaal 3,5 miljoen testen nodig zijn. De kosten worden geschat op 250 miljoen euro.

Drie sporen

De testcapaciteit voor reizigers wordt verdeeld over drie ‘sporen’. Zo worden testen vergoed die worden afgenomen door de reisbranche voor reizen in juli en augustus. Dit geldt ook voor de testen die al eerder bij het boeken voor een reis in deze maanden zijn betaald. Daarnaast kunnen reizigers een gratis test krijgen bij een gecontracteerde partij. Hiervoor is een aanbesteding gestart. Lees verder op luchtvaartnieuws.nl

Lees ook: