Herdenking slavernijverleden en afschaffing slavernij

Jaarlijks vindt op 1 juli de nationale herdenking van het slavernijverleden van Nederland plaats. De Nederlandse Staat is op 1 juli 1863 gestart met de gefaseerde afschaffing van slavernij in de West-Indische koloniën.

In die tijd leefden ongeveer 12.000 tot slaafgemaakte personen op de Antillen. De slavernij afschaffing en emancipatie van voormalige slaven raakt ook de geschiedenis en gemeenschap van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Het openbaar lichaam Bonaire organiseert dit jaar een eilandelijke herdenking in samenwerking met diverse lokale partners en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met een historische wandeltocht op 26 juni onder leiding van Boi Antoin naar landhuis Yato Baco en een filmavond op 1 juli met vertoning van de film Sombra di koló (van filmmaker Angela Roe) met nabespreking en live muziek door Grupo Ashé.

De activiteiten zijn gratis toegankelijk, maar door de beperkte hoeveelheid zitplaatsen is het raadzaam om niet te lang te wachten met aanmelden.

Op het programma van het Openbaar Lichaam Sint-Eustatius staan op 30 juni diverse wedstrijden voor schoolkinderen (kleuren poëzie en essay schrijven) op het programma en op 1 juli onder meer een ceremoniële herdenking en diverse evenementen zoals een “old time lunch”.

Meer informatie over de geplande activiteiten is te vinden op de facebook pagina van het Openbaar Lichaam Bonaire en voor Sint Eustatius op de facebook pagina Government of Sint Eustatius.

