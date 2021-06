Gezaghebber Rijna en minister Bijleveld spreken over samenwerkingsprojecten

Gezaghebber Edison Rijna en minister van Defensie Ank Bijleveld in Nederland

DEN HAAG – Gezaghebber Edison Rijna en minister van Defensie Ank Bijleveld hebben van gedachten gewisseld over de aanwezigheid van Defensie in het Caribisch deel van het Koninkrijk en het belang daarvan, bijvoorbeeld voor het beschermen van de eilanden.

Er zitten meerderde samenwerkingsprojecten in de planning zoals het inrichten van een Multidisciplinaire Maritieme Hub en het opzetten van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Caribisch Nederland. Defensie is daarin een belangrijke partner. Beide samenwerkingsverbanden dragen bij aan de vergroting van de veiligheid op het eiland, met name in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.

Voor het buiten Bonaire houden van criminelen is ook een adequaat grenstoezicht van belang, reden waarom daar in het gesprek eveneens bij is stilgestaan. “De samenwerking met minister Bijleveld en haar ministerie is uitstekend. Als oud-staatssecretaris van Koninkrijksrelaties kent zij Bonaire goed. Ook al is dat al weer meer dan tien jaar geleden, haar betrokkenheid bij ons eiland is nog altijd groot”, aldus Rijna.

De gezaghebber heeft zijn waardering uitgesproken voor het maatschappelijk vrijwilligerswerk dat militairen verrichten als zij in verband met oefeningen op Bonaire verblijven.

