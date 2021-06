Basisschool Het Koraal komt met eigen school app

Basisschool Het Koraal heeft een eigen school app om ouders snel en direct op de hoogte te brengen van informatie. Hiermee zijn ze de eerste school met een eigen app op Bonaire.

De school app heeft een algemene informatie-omgeving die voor iedereen toegankelijk is en daarnaast een afgeschermde omgeving voor persoonlijke berichten en toegang tot het klassenboek van de groep van het kind.

Ouders krijgen een melding op hun telefoon of tablet wanneer de school een nieuw bericht of item plaatst. Op deze manier kunnen ouders op ieder gewenst moment geïnformeerd worden. Dit maakt het eenvoudig om contact te leggen voor het vinden van hulpouders, het ziek melden van leerlingen of ouders betrekken bij activiteiten in de klas.

Basisschool Het Koraal groeit en steeds meer ouders kiezen voor een kleinschalige onderwijsplek voor hun kinderen. Zeker als het kind wat extra’s nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Goed oudercontact vindt basisschool Het Koraal heel belangrijk binnen hun onderwijs en samenwerken met ouders staat bij hen voorop om het beste uit kinderen naar boven te halen.

Goed oudercontact bestaat volgens Het Koraal op de eerste plaats uit goede informatievoorzieningen zoals bijvoorbeeld een website. Maar er is meer nodig dan alleen een website. Het Koraal merkte, nu de school het leerlingenaantal ziet stijgen, dat alleen een website, een whatsapp-bericht of een email niet meer voldoende is om ouders goed en efficiënt te voorzien van informatie.

De app is te downloaden in de Applestore en in Google Play.

Lees ook: