TUI biedt vooralsnog alleen verre vakanties aan naar ABC-eilanden

Reisorganisatie TUI Nederland biedt voorlopig alleen verre vakanties aan naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat meldt de organisatie in een reactie op een aankondiging van zusteronderneming TUI België die alle pakketreizen buiten Europa deze zomer schrapt.

TUI Nederland benadrukt geen vakantiereizen uit te voeren naar gebieden met een oranje reisadvies. Veel landen buiten Europa zoals Jamaica, de Dominicaanse Republiek of Mexico staan nog op oranje en het is niet waarschijnlijk dat die voor eind augustus op geel gaan. Daarom zijn alle vakanties naar deze landen tot die tijd geannuleerd. Het aantal boekingen naar verre bestemmingen was volgens TUI beperkt.

Aruba, Bonaire en Curaçao hebben een geel reisadvies. Daar kan dus wel op gevlogen worden. Vanaf 1 juli aanstaande vliegt de maatschappij daarom veertien keer per week naar de eilanden. Een record volgens TUI.

TUI vliegt deze zomer voor het eerst dagelijks naar Bonaire.

Testen

Reizigers naar Bonaire van 13 jaar en ouder moeten een negatieve NAAT(PCR)-test van maximaal 24 uur oud bij vertrek naar Bonaire kunnen laten zien. Controleer goed bij de testleverancier of zij spoed PCR-testen aanbieden.

Heb je dit niet dan moet je in het bezit zijn van een negatieve NAAT(PCR)-test die maximaal 72 uur oud is bij aankomst én bij aankomst op Bonaire een verplichte antigeentest ondergaan.

Lees ook: