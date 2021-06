‘Slavenbegraafplaats Sint-Eustatius moet gedenkplaats worden’

Door Caribisch Netwerk | Tim van Dijk

ORANJESTAD – De onlangs ontdekte begraafplaats van slaafgemaakten op Sint-Eustatius is niet alleen een internationale archeologische vondst, maar is ook van grote waarde voor de geschiedenislessen van lokale leerlingen.

De leerlingen van de Gwendolien van Puttenschool, die de begraafplaats mochten bezoeken, waren erg onder de indruk. Er wordt volgens de leerlingen tijdens de geschiedenislessen op school weinig aandacht geschonken aan het verleden van Sint-Eustatius.

“Een enorme unieke vondst in de Caribbean”, zegt projectleider en archeoloog Ruud Stelten. “Er gaan al stemmen op voor een gedenkplaats. Eerst gaan we nog onverminderd door met het veiligstellen van de schatten van het rijke verleden van Sint-Eustatius.”

Op slechts vijftig meter van het F.D. Roosevelt vliegveld blijkt op de voormalige Golden Rock Plantage een slavenbegraafplaats te liggen. Door het afgraven van zand voor de aanleg van nieuwe wegen, zijn de graven bloot komen te liggen.

Stelten stuurt een team van acht archeologen, uit diverse landen waaronder Australië, Engeland, Duitsland en Amerika, aan.

Munt uit 1737

Met microscopische precisie legt het team de restanten bloot, welke in uitzonderlijke goede staat verkeren. Complete skeletten van voornamelijk mannen zijn vaak voorzien van een puntgaaf gebit en ook zijn er attributen gevonden zoals een stuk van een pijp, kralen maar ook een aardewerk bord van rond 1735 en een muntstuk.

“Dankzij de hedendaagse technieken kunnen we vaststellen wat voor voeding ze aten, welke ziektes er heersten maar ook aan de hand van slijtage aan de gewrichten wat voor arbeid er in die tijd werd verricht door de slaven”, aldus archeoloog Stelten.

Golden Rock

In de 18de eeuw woonden meer dan 20.000 mensen op Sint-Eustatius (nu 3800 inwoners) en er meerden ruim 3000 schepen aan de steigers van het kleine eiland in de Caribbean. Het eiland was een belangrijke plek om te handelen en kreeg zelfs de naam ‘The Golden Rock.’ Naast handel in tabak, specerijen, suiker en zout waren er diverse plantages, waaronder Golden Rock Plantation, waar de slavenbegraafplaats is gevonden.

