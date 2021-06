Marineschip Zr.Ms. Holland doet twee grote drugsvangsten in één nacht

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft in de nacht van 10 op 11 juni twee grote drugstransporten onderschept. Op de Caribische Zee wist het stationsschip voor het Caribisch gebied in korte tijd twee keer een zogenaamde go-fast tot stoppen te dwingen.

De beide drugsvangsten vonden slechts enkele uren na elkaar plaats. Bij de eerste achtervolging zijn de twee snelle boten van de Holland, de zogenaamde FRISC’s, ingezet. Volgens de procedures is het schip tot stoppen gemaand. Na eerdere waarschuwingsschoten, werd de boot uiteindelijk met gerichte schoten op de buitenboordmotoren tot stoppen gebracht.

Bij de drie opvarenden werd een semi-automatisch vuurwapen aangetroffen. Ook werd er voor meer dan 700 kilogram cocaïne in beslag genomen. Een groot deel hiervan was vlak voor de onderschepping al door de go-fast overboord gezet en kon later met de FRISC worden opgepikt. Van de drie opvarenden hebben twee personen de Dominicaanse en één persoon de Colombiaanse nationaliteit.

Dubbelslag

Kort na de eerste vangst was het weer raak. In de vroege ochtend werd een tweede go-fast gedetecteerd. Ook deze boot negeerde meerdere verzoeken tot stoppen en wederom werden waarschuwingsschoten gelost. Uiteindelijk was de NH90-maritieme gevechtshelikopter genoodzaakt om gericht vuur op de buitenboordmotoren uit te brengen.

Hierna kon Zr.Ms. Holland door middel van haar twee FRISC’s, met aan boord een gecombineerd team van de US Coast Guard en het Korps Mariniers, de opvarenden van de go-fast aanhouden en drugs uit het water halen. Met de tweede vangst was nog eens circa 585 kilogram cocaïne gemoeid. De drie opvarenden van de tweede boot hebben allemaal de Venezolaanse nationaliteit.

Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om de verdachten aan boord te nemen. De verdachten en de contrabande zijn op een later moment overgedragen aan een schip van de US Coast Guard.

