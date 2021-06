Gezaghebber Rijna op VNG Congres: Duurzaamheid in DNA Bonairianen

Den Haag – Gezaghebber Edison Rijna heeft zich tijdens het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten lovend uitgelaten over hoe de Bonairiaanse samenleving zich door de coronapandemie en de daarop volgende economische crisis slaat.

Vanwege Covid-19 werd het congres vanuit het hoofdkantoor van de VNG gelivestreamd. Onderdeel van het programma was een interview van de journaliste Marcia Luyten met Rijna. Hij prees de inventieve manier waarop ondernemers met de lockdown zijn omgegaan. De gezaghebber ging ook uitgebreid in op het thema duurzaamheid.

Al ver voordat het woord ‘duurzaamheid’ was bedacht, zat dat al in het DNA van de Bonairianen. Het eiland herbergt maar liefst twee beschermde nationale natuurparken: Washington-Slagbaai (een van de oudste van Nederland) en het Bonaire Marine Park, zo onderstreepte Rijna die er aan toevoegde dat in het postcorona-tijdperk de verduurzaming van het toerisme hoog op de agenda staat.

Bonaire is net als de andere Caribische delen van het Koninkrijk lid van de VNG. De vereniging organiseert regelmatig trainingen voor gedeputeerden en leden van de eilandsraden.

