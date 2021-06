Stijging besmettingen Bonaire komt door groep middelbare scholieren

KRALENDIJK – De stijging die de laatste twee dagen te zien is op Bonaire in aantal besmettingen is een groep jongeren onder de 18 en familie hieromheen. Dit zegt dr. Marianne Luinstra Passchier vandaag in een gesprek met de pers.

Het gaat om een groep jongeren die in contact met elkaar is geweest en enkele volwassenen die nog niet zijn gevaccineerd. Tot zover is er sprake van lichte klachten en zijn er geen ernstig zieken. De elf positief getesten zijn in thuisquarantaine.

Passchier laat weten dat het niet om bezoekers aan het eiland gaat en dat er zover bekend nog geen bezoekers positief zijn getest.

De gezondheidsdienst heeft een plan klaarliggen om jongeren onder de 18 jaar te gaan vaccineren maar de dienst wacht nog op groen licht uit Den Haag. Wel is inmiddels gestart met het vaccineren van jongeren met een onderliggende aandoening.

Passchier geeft aan dat iemand die in contact is geweest met een positief persoon en dubbel gevaccineerd is en wanneer de tweede prik minimaal 2 weken geleden is, dat er dan geen quarantaine nodig is. Wel wordt gevraagd voorzichtig te zijn en je na vijf dagen te melden voor een PCR test.

