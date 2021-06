Meerdere diefstallen en aanhoudingen

KRALENDIJK – Afgelopen week zijn er meerdere aanhoudingen verricht en diefstallen gemeld. Op vrijdag 11 juni raakte een man gewond bij een steekpartij bij een snack aan de Kaya dr. J.G. Hernandez. Hierop werd een man met initialen Y.V.N. van 42 jaar aangehouden wegens poging tot moord en mishandeling.

Op vrijdag 11 juni werd aangifte gedaan van diefstal van een strandtas met inhoud vanaf een strand aan de E.E.G. Bulevar. De strandtas werd tussen 12 en 12.30 uur door onbekenden meegenomen terwijl de eigenaren aan het snorkelen waren. De zaak wordt onderzocht.

In de nachtelijke uren op zondag 13 juni werd een 15-jarige jongen met initialen J.K.R.H. aangehouden wegens diefstal. Hij was samen met een groep van 6 jongemannen die twee tassen hadden meegenomen van het slachtoffer. De zaak is in onderzoek.

Op zondag 13 juni werd aangifte gedaan van diefstal van een witte pick-up van het merk Toyota, model Hilux met kenteken V-5954. De pick-up stond op het erf van een woning aan de Kaya Mandolin geparkeerd en was niet op slot en de sleutels waren in de auto achtergebleven. In de pick-up was ook een rode telefoon van het Merk Samsung, model A20, een ID, een rijbewijs, verzekeringspapieren en een vaccinatiekaart. De zaak wordt onderzocht.

Tussen 15.00 uur en 20.30 uur op zondag 13 juni, hebben onbekenden een groene fiets van het merk BMX meegenomen vanaf een woning aan de Kaya Trupial. De naam van de eigenaar van de fiets staat op twee plaatsen op een oranje sticker op de fiets. De zaak wordt onderzocht.

Op dinsdag 15 juni werd een man met initialen D.E.M. van 26 jaar aangehouden wegens mishandeling met een wapen. De verdachte had een jongen met een stoel op zijn hoofd geslagen. Het slachtoffer raakte bewusteloos en hield wonden aan zijn hoofd, armen en benen hieraan over.

Op dinsdag 15 juni werd een vrouw met initialen D.A.D.St.J. van 25 jaar aangehouden wegens diefstal. Zij wordt verdacht van een diefstal gepleegd bij een toeristenaccommodatie op zondag 6 juni 2021.

Op dinsdag 15 juni hebben onbekenden twee zwarte tassen met als inhoud onder andere een camera van het merk Fuji en wat onderdelen hiervan, meegenomen. De tassen lagen in de auto die niet op slot was en werden tussen 08.30 uur en 10.00 uur meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

