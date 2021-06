Fransyella Janga haalt HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Fransyella Janga met haar dochter | Foto Monalisa Domacassé

Met als motto “je bent nooit te oud om te leren” heeft de 37-jarige Bonaireaanse Fransyella Janga onlangs haar diplomering mogen vieren.

Als alleenstaande moeder van Jade (14) heeft zij bewezen dat een kind hebben niet het einde van een educatietraject hoeft te zijn.

‘Als moeder moet je constant je prioriteiten verleggen, maar wanneer je vastberaden bent, kun je bergen verzetten. You have to work smarter, not harder,’ aldus de Bonaireaanse.

Het was een lange, maar succesvolle weg, met veel drempels en uitdagingen. Zij begon als ambulante hulpverlener bij de jeugdzorg en gezinsvoogdij. Inmiddels is Janga doorgegroeid tot coördinator van de afdeling Jeugdzorg van programma directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland.

Het is altijd een moment van trots om een lokale alleenstaande moeder haar doelen te zien bereiken. Gefeliciteerd!

