Vacature Orthopedagoog Generalist Bonaire

Sentro Hubentut i Famia oftewel Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is een instelling waar ouders en jongeren terecht kunnen voor advies en hulp. Vertrekpunt is een kind èn ouder, of gezins- en relatiegerichte benadering. De organisatie bestaat uit de afdeling Jeugdgezondheidszorg en afdelingen van het sociaal domein: Eerstelijns Jeugd- en Gezinszorg, Opvoedingsondersteuning- Preventie en Veldcoördinatie Kinderopvang.

De organisatie maakt deel uit van een clusteringstraject Akseso welk momenteel in volle gang is. Hierbij worden de CJG taken samengevoegd met die van het Wijkteam, Maatschappelijke Ondersteuning en het meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Per 1 januari 2022 gaat het op in de nieuwe organisatie. Deze organisatie biedt integrale dienstverlening, geeft handen en voeten aan zorgtransformatie met een laagdrempelige voorportaal.

Binnen de eenjarige pilot Zorgkinderen zijn we ten behoeve van de problematiek van zorgkinderen en hun ouders op zoek naar een:

Orthopedagoog Generalist (minimaal 32 uur)

Je gaat deel uitmaken van de Eerstelijns Jeugd en Gezinszorg welke een centrale voorportaalfunctie heeft en gespecialiseerd is in screening en systemische en passende zorg. Hier ben je verantwoordelijk voor (vroeg-) interventie in en rond kinderopvang; met name voor zorgkinderen en hun ouders. Je doet aan casemanagement en werkt nauw samen met collega’s van de afdeling en met o.a. de veldcoördinator Kinderopvang, de kinderopvang coaches en de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Jouw externe partners zijn o.a. het Expertisecentrum Onderwijs en Zorg, de kinderartsen van het ziekenhuis, psychiatrie en het Wijkteam. Je adviseert de veldcoördinator en de beleidsmakers.

Wie zoeken we?

Je hebt een master opleiding ortho- of gezinspedagogiek of psychologie en hebt een registratie als Orthopedagoog-Generalist of GZ-psycholoog. Een pre is een (transculturele) systemische opleiding.

Je bent in staat om zowel individuele als systemische begeleiding te bieden; zowel kort als langdurend. Hierin balanceer je het individuele met het systemische.

Je hebt ervaring met systemisch werk in stressvolle situaties, o.a. bij fysieke en mentale beperkingen, achterstand- en verwaarlozingsproblematiek. Je bent ook in staat tot crisisinterventie werk.

Je bent in staat tot casemanagement binnen en eventueel buiten het CJG.

Je hebt beleidsaffiniteit en adviseert over beleid. Je schrikt niet van pilotwerk en werkstructuur in ontwikkeling.

Zo mogelijk heb je tevens werkervaring voor wat betreft zorgtransformatie (o.a. de- problematiseren en afschalen), een voorportaal, huiselijk geweld, vroeginterventie en preventie.

Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Je bent in het bezit van rijbewijs B en auto.

Je bent bereid tot outreachend werk en je spreekt Papiamento of Spaans en zo niet dan benje bereid om dit te leren.

Salarisindicatie op basis van opleiding en ervaring variërend van schaal 11 ($3457) tot 12 ($5054) bruto in full time werkverband.

Voor verdere informatie kun je je wenden tot mevrouw Emily Kocks, de veldcoördinator Kinderopvang. Bereikbaar op [email protected] of op telefoon + 599 701 5254 (centraal 717 7300). De sollicitatiebrief en cv dienen voor 28 juni 2021 gericht te zijn tot de heer Chris Palm, directeur van het Centrum Jeugd en Gezin, naar [email protected].

