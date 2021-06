Sporthal extra dag open voor mensen die hun 2e coronaprik willen halen

Kralendijk – Veel mensen hebben de eerste prik gehaald, maar niet iedereen is gekomen voor hun tweede prik. U kunt komende woensdag nog steeds uw tweede prik halen.

De tweede prik kan minimaal drie weken na de eerste prik worden gezet. Deze week is het Sentro Deportivo Jorge Nicolaas open voor eerste of tweede prik op dinsdag, donderdag en als extra dag woensdag. Een afspraak is niet nodig. Het Sentro Deportivo is open van 09.00 tot 14.00 uur.

