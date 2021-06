Ergernis over afsluitdreiging WEB voor 1 cent betalingsverschil

Kralendijk- Op Bonaire is sprake van een groeiend ongenoegen bij klanten van WEB, wegens aanmaningen voor ‘onbetaalde bedragen’ die vaak slechts een enkele cent bedragen.

Blijkbaar vindt er bij het electriciteitsbedrijf geen check plaats voordat dit soort dreigementen naar consumenten worden uitgestuurd. Daarbij staat nog lang niet altijd vast, dat het betalingsverschil ook aan de kant van de klant is ontstaan.

Verschillende consumenten merken op dat het energiebedrijf zich in staat heeft getoond om klanten af te sluiten van electriciteit of water, voor bedragen die onder een dollar liggen. WEB toont zich in de betrokken gevallen ook doof voor klachten van klanten en stelt zich weinig flexibel op.

In feit maakt het nutsbedrijf ook misbruik van haar macht eenzijdig af te sluiten, zonder dat de klant daar iets tegen kan ondernemen. Ook de aandeelhouder van het WEB, het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), lijkt weinig gevoelig voor de ergernis die het gedrag van de electriciteitsleverancier met zich meebrengt.

Afschrijven

Een normale gang van zaken zou zijn dat het nutsbedrijf onbetaalde bedragen, die niet anders kunnen zijn dan reken- of afrondingsverschillen, gewoon administratief af zou schrijven, zonder goedbetalende klanten de stuipen op het lijf te jagen.

