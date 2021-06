Wannadive Duikschool Bonaire

Wannadive is al jaren de bekendste en populairste duikschool op Bonaire. Wannadive staat garant voor kwaliteit, een hoop plezier en net een beetje anders! De duikschool is gevestigd op het Eden Beach Resort naast het bekende Spice Beach Club.

Eigenaar Bart Snelders en zijn team zorgt dat je van een zorgeloze vakantie geniet vol duikplezier en delen graag de meest unieke duikstekken van Bonaire. Bijna alles is mogelijk bij Wannadive Bonaire, een cursus of een proefduik waar zwembad en zee worden gecombineerd, de vrijheid van ongelimiteerd duikflessen huren en kantduiken maken maar ook bootduiken zijn geen enkel probleem.

BBQ 2-tank Dive Trip

Voor een uniek avontuur boek een volledige dagtrip naar Washington Slagbaai! Met de volledige dagtrip neemt Wannadive je mee naar het noorden naar het nationale park Washington Slagbaai. Op weg naar het Nationale Park stop je bij een van de meest ongerepte duikplekken die Bonaire te bieden heeft om de eerste duik te maken.

Zodra je bij Slagbaai aankomt, zal de kapitein / chef de barbecue hopelijk met vers gevangen vis de bbq aansteken en een heerlijke lunch voor iedereen bereiden. Al het eten en drinken zijn inbegrepen. Na de lunch heb je wat tijd voor misschien een siësta, of als je zin hebt in een meer avontuur, kun je een duik nemen in het kristalheldere water om te snorkelen. Op de terugweg wordt er nog een stop gemaakt om een tweede duik te maken.

Ostracod Night Trip

De meest magische duik die je kunt maken op Bonaire. Een keer per maand, een paar dagen na de volle maan, heb jij de kans om getuige te zijn van deze magische weergave van lichten. Uit het zand en koralen verschijnen kleine lichtjes, langzaam groeiend in aantal en intensiteit. Het licht wordt geproduceerd door de mannelijke ostracoden (of zaadgarnalen) vanuit hun lichaam om de aandacht van vrouwelijke ostracoden te trekken.

Wannadive neemt je mee op de boot voor een avondvullende avond inclusief ijskoud water, warme chocolademelk, drankjes en snacks na de duik.

Shore dive Lac Cai

De oostkant van Bonaire biedt een unieke en avontuurlijkere duikervaring! De oostkant van het eiland wordt de ‘wilde kant’ genoemd om de eenvoudige reden dat passaatwinden er bijna 365 dagen per jaar direct aan land waait, waardoor duiken daar een beetje uitdagender is dan je gewend bent aan de westkant van Bonaire. De oostkant staat bekend om zijn grotere zeeleven en grote, gezonde en ongerepte koraalriffen.

Omdat het uitdagender is om aan de oostkant te duiken moet je minimaal 50 duiken voordat je aan deze duik kunt deelnemen.

Locaties Wannadive

Dive Hut

Wannadive heeft hier een servicepunt alleen voor hotelgasten, je kunt tanks ophalen en terugbrengen en het heeft een grote opbergruimte, spoelbakken en een douche. The Dive hut is daarom een ​​perfect alternatief voor de budget gerichte duikers.

Eden Beach Resort

Dit is de hoofdlocatie van Wannadive. Wannadive heeft hier zijn tankstation en ook de boten vertrekken vanaf deze locatie. Bovendien verzorgen zij hier de beginnersopleidingen en het heeft een ruime keuze aan huurmateriaal, en repareert apparatuur hier.

Neem een kijkje op de website van Wannadive voor alle prijzen en informatie !

Wannadive Bonaire

Kaya Gobernador N. Debrot 73