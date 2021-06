KPCN verricht huiszoekingen in Antriol en Lagun

KRALENDIJK – Politiekorps Caribisch Nederland heeft op vrijdag 11 juni in de vroege ochtenduren twee huiszoekingen verricht in verband met de Opiumwet BES.

Bij een woning in Antriol werd opium in beslag genomen en werd een 57-jarige man met initialen R.E.W. en een 22- jarige man met initialen G.A.B. aangehouden. In een woning in Lagun werd een 51-jarige man met initialen J.G.B. aangehouden werd ook opium in beslag genomen.

