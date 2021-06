Vacature Verkoopmedewerker Bonaire

Accurate medewerker met kennis van de duikwereld gezocht!

Sapias Holding B.V. gevestigd te Bonaire – Caribisch Nederland, bestaat uit verschillende bedrijven, opererend op verschillende eilanden in de regio. Voor onze groothandel Palm Trading, die bestaat uit twee afdelingen waarvan één gespecialiseerd in duik- en aanverwante artikelen en de andere in hotelbenodigdheden, zijn wij op zoek naar een gedreven collega!

Palm Trading is een vooraanstaande groothandel in duikartikelen en voert diverse grote duikmerken, zoals Tusa, Suunto, Dive Rite, Aqua Lung en Waterproof. Wij hebben vestigingen op Bonaire en Curaçao en leveren aan diverse duikscholen en winkels op deze eilanden. Wij hebben de ambitie om onze bestaande klanten nog beter te helpen en willen als bedrijf nog verder groeien.

Als medewerker van Palm Trading heb je een passie voor duiken. De nadruk bij deze functie ligt op de logistieke werkzaamheden, denk daarbij aan het beheren en op orde houden van het magazijn, uitpakken van leveringen, klaarzetten en rondbrengen van bestellingen en het bijhouden van de voorraden. Daarnaast ben je technisch sterk, om zo reparaties aan duikmaterialen uit te voeren en batterijen van duikcomputers te vervangen. Je houdt je ook bezig met helpen van klanten door ze te informeren over prijzen en producten. Je bent dus een echte aanpakker en vindt het fijn om samen met het team de handen uit de mouwen te steken.

Wij zoeken een flexibele, zelfstandige collega met:

MBO werk- en denkniveau

Minimaal twee jaar relevante werkervaring

Minimaal PADI Open Water certificering

Bij voorkeur (technische) materiaalkennis

Goede communicatieve vaardigheden

Kennis van MS Office

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

In bezit van rijbewijs B

Wij bieden een afwisselende en informele functie met werkzaamheden tijdens kantooruren.Voor meer informatie en solliciteren, kan contact worden opgenomen met onze afdeling Human Resources via: [email protected]

