Bonaire Wild Bird Rehab slaat na 2 jaar opnieuw alarm

KRALENDIJK – Bonaire Wild Bird Rehab slaat opnieuw op de alarmknop nadat er in de laatste vier weken weer volop jonge flamingo’s worden binnengebracht die zwak en ondervoed zijn.

“Vandaag drukken we opnieuw op die alarmknop omdat we hulp nodig hebben. Houd er ten eerste rekening mee dat jonge flamingo’s weer door de straten en langs de kust zwerven en dat ze moeten worden gered en naar de vogelopvang moeten worden gebracht. Als je er één ziet, vang hem dan voorzichtig en wikkel hem in een handdoek of shirt zodat hij zijn poten en vleugels niet kan bewegen en breng hem naar ons. Of bel animal rescue op +599 7808020 en vraag hen om te helpen. Blijf bij de vogel tot ze aankomen, zodat ze er niet naar hoeven te zoeken.”

Naast opvang en zorg is er nu ook financiële steun nodig. Het verzorgen en voeden van het snel groeiende aantal flamingo’s in de vogelopvang is kostbaar. Er zijn al meer dan 50 gewonde, zieke en uitgehongerde kuikens en jonge dieren die voedsel en medicijnen nodig hebben en het geld raakt op.

Wilt u helpen dan kunt u geld doneren op de bankrekening van de stichting Bonaire Wild Bird Rehab rekeningnummer 418 08 208 bij de Maduro & Curiel’s bank (Bonaire). In het verleden heeft deze steun geholpen om honderden van deze prachtige vogels te redden en weer vrij te laten. “Help ons alstublieft weer. Ik, Elly en mijn staf van vrijwilligers bedanken jullie uit de grond van ons hart!”

Wilt u helpen vanuit het buitenland dan kan dit via de Go fund me page: https://gofund.me/2174858c

Helaas is het de stichting nog niet gelukt om een bankrekening in Nederland te openen of iDEAL donaties te ontvangen.

