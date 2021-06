Vacature Arts Publieke Gezondheid Bonaire

De afdeling Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de bewaking, bescherming en bevordering van de volksgezondheid. De afdeling verzamelt gezondheids-informatie, ontwikkelt gezondheidsbeleid en preventie-programma’s. De afdeling is verantwoordelijk voor de aanpak van de COVID-epidemie en is daardoor het afgelopen jaar fors uitgebreid met tijdelijke COVID-medewerkers. Een deel van deze medewerkers zal voorlopig nog onderdeel blijven uitmaken van de afdeling. Daarnaast wordt de afdeling verder ontwikkeld en toegerust als GGD Bonaire.

De afdeling Publieke Gezondheid is op zoek naar een vaste arts publieke gezondheid.

WAT GA JE DOEN?

Je bent medisch inhoudelijk verantwoordelijk voor de taken van de afdeling. Je draagt bij aan de collectieve preventie en bestrijding van ziekten die hun oorsprong hebben in de wisselwerking tussen mens en milieu. Je vertaalt signalen van gezondheidsbedreigingen en -risico’s naar op de plaatselijke situatie toegespitst beleid en uitvoering. Je volgt de ontwikkeling en het verloop van chronische-, infectie- en/ of milieu gerelateerde ziekten en levert een bijdrage aan surveillance, outbreak-management en bron- en contactonderzoek. Je hebt een belangrijke rol bij algemene infectieziekten bestrijding, tuberculose-bestrijding, SOA bestrijding, reizigersadvisering, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en jeugdgezondheidszorg. Je adviseert het ambtelijk en bestuurlijk management. Daarnaast monitor en coördineer je de uitvoering van forensisch-geneeskundige (lijkschouw) taken, die uitgevoerd worden door de overheid benoemde schouwartsen.

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

Naast ruime ervaring in een vergelijkbare functie, beschik je over een afgeronde studie Geneeskunde en bij voorkeur een afgeronde opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid of huisarts met aanvullende opleiding in de public health, bijv. MPH of MIH. De profielregistratie als arts infectieziekten bestrijding is een pré. Je bent bovenal communicatief sterk, een goede netwerker, efficiënt, samenwerkingsgericht, besluitvaardig, flexibel en je hebt oog voor kwaliteit. Het beheersen van het Papiamentu en het kennen van de Bonairiaanse cultuur is een pré! Bonairiaanse kandidaten en kandidaten uit de regio die zich in het bovenstaande profiel herkennen worden dan ook met nadruk gevraagd te solliciteren.

Het salaris is marktconform.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

GEINTERESSEERD?

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 30 juni 2021 via [email protected].

Bij vragen kun je contact opnemen met mw. Patricia Gerritzen-Veen [email protected] / 770 2656 of kijk op www.bonairegov.com.

Meer vacatures: