MPB dient samen met UPB motie in over voorzieningen voor vissers

Kralendijk – Tijdens de eilandsraadvergadering van dinsdag 8 juli heeft de fractieleider van de MPB, Elvis Tjin Asjoe, een motie ingediend die de aandacht vestigt op het gebrek aan voorzieningen voor vissers. De motie werd unaniem aangenomen.

De motie betreft verschillende voorzieningen die vissers nodig hebben om hun dagelijks werk te kunnen doen. Zo hebben de vissers geen veilige plek om hun boten aan te meren. Er bestaat een grote behoefte aan een aanlegplek voor zowel grote als kleinere vissersboten. Noodzakelijk is ook het aanleggen van een slipway voor vissersboten en pleziervaartuigen en ook voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden door zowel overheidsinstanties als andere organisaties. Er kon vastgesteld worden dat de visserspier bij Sorobon in zeer slechte staat van onderhoud verkeert en de plek waar boten te water gelaten worden ligt onder het zand. Dit alles schept een zekere urgentie om te zorgen voor een veilige plek, zodat de vissers hun dagelijks werk kunnen doen.

De motie instrueert het Bestuurscollege om de directie R&O op te dragen een ontwikkelingsplan te schrijven voor het Te Amo Beach-gebied, te beginnen ten westen van Port Bonaire tot aan de steiger waar brandstoftankers aanmeren en tevens de weg te bewandelen om een deel van het terrein terug te vorderen, dat bestemd is voor de bouw van een hotel, waar thans de Courtyard by Marriott gevestigd is.

‘Wij zien dat de pieren bij het stadscentrum, onder andere de Chachacha-pier, de Nello Craane Pier en de visserspier bij Playa Pabou de nodige onderhoud hebben gekregen, maar de pier bij Sorobon die veelvuldig door mensen uit Antriol, Sorobon, Nikiboko en Tera Kòrá gebruikt wordt, is niet in orde. Vissers moeten met hun boten slepen om de zee op te kunnen. Dit moet hersteld worden en ook voor hun moeten de nodige voorzieningen getroffen worden’, aldus Elvis Tjin Asjoe, fractieleider van de MPB.

Tenslotte instrueert de motie het Bestuurscollege om middels het departement van financiën te zorgen voor reallocatie van financiële middelen om zodoende voorzieningen voor vissers te bekostigen: onder andere een pier, een aanlegplaats en een slipway ter hoogte van Port Bonaire en bij de Courtyard by Marriott. Voorzieningen voor schoon drinkwater, elektriciteit en bewakingscamera’s voor de veiligheid moeten geplaatst worden en Piskabon moet belast worden met het onderhoudsbeleid via een zorgcontract.

