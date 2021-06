Kunstexpositie in het Terramar museum

KRALENDIJK – Het Terramar museum heeft de afgelopen week haar deuren weer kunnen openen voor het publiek. Het gaat voorlopig om 4 dagen in de maand juni. In het museum is een expositie te zien van Margreet Pijpers. Margreet Pijpers is een Nederlandse kunstenares met roots in Curaçao.

Pijpers heeft opleidingen gevolgd aan de Utrechtse School voor Grafische Vakken, waar zij in 1968 “Reproductie- en Reclametekenen” afrondde. Pijpers gaf tekenles (aquareltechniek) aan de Volksuniversiteit te Alphen aan den Rijn. Haar werk is onder andere tentoongesteld in Koudekerk aan den Ijssel en Gouda.

In 2006 verhuisde Margreet, samen met haar man Hans Faassen, naar Bonaire. Op Bonaire gaf ze tekenles aan kinderen op de Skol di Arte. Een bekend werk van Margreet is het kinderboek “Hoe Castor verdwaalde” (Castor is haar kat). Zij schreef het boek en illustreerde het zelf. Het boek is viertalig: Papiamentu, Spaans, Engels en Nederlands.

Haar man stelde haar voor aan Henk Roozendaal (1947) van de Bonairian School. Henk liet haar kennis maken met de techniek “schilderen met acrylverf op plywood”. Pywood is een soort multiplex.

Het werk van Margreet is geëvolueerd van illustratief naar “vrij werken” zoals ze dat zelf noemt. Het “vrije werk” heeft ze geleerd van de kunstenaar Ronald Verhoeven (1937-2005).

Haar “vrije werk” neemt de kijker mee in een sfeer die de eigen fantasie prikkelt.

Het museum is open op 15, 22 en 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur.

