Influencers, Bloggers, journalisten en het team van Diamond Public Relations op Bonaire

Jenna de Vries | Foto TCB

KRALENDIJK – In mei waren er verschillende influencers, bloggers en internationale journalisten op Bonaire Dit gebeurde op uitnodiging van het toeristenbureau. Ook bezocht het team van Diamond Public Relations Bonaire. Dit is het marketingbureau waar TCB mee samenwerkt.

Zo was influencer Jenna de Vries op Bonaire. Jenna heeft meer dan 51 duizend Instagram-volgers en is bekend voor haar dromerige foto’s op haar Instagram-account. Een groot deel van haar Instagram-volgers zitten voornamelijk in Noord-Amerika en Europa. Tijdens haar bezoek op Bonaire deed ze mee aan verschillende activiteiten die het eiland te bieden heeft, zoals het bezoeken van enkele grotten die er op het eiland te vinden zijn. Ze heeft ook een tour in ons nationaal park gedaan, en paard gereden.

Ook kwamen twee Belgische bloggers naar Bonaire. Jens De Maere heeft een blog gericht op culinaire ervaringen wereldwijd. Yannick De Pauw is ook een Belgische Blogger en is bekend voor zijn bekroonde blog gericht op duurzaamheid, avontuurlijke ervaringen en foto’s. Tijdens hun verblijf op Bonaire deden Jens en Yannick mee aan verschillende activiteiten zoals een Jeep Safari tocht in ons nationaal park en een culinaire tocht bij verschillende restaurants en ‘foodtrucks’.

In de derde week van mei kwamen twee Poolse Bloggers naar Bonaire. Ewa Chojnowaska-Lesiak en Martyna Chomacka. Hun blog staat in de top 10 beste blogs van Polen, met meer dan 16 duizend lezers per maand. KLM was ook sponsor en ziet veel potentie in de Poolse markt, als een nieuwe Europese markt voor de eilanden in het Caribische gebied en dus ook Bonaire.

Het team van Diamond Public Relations Noord-Amerika en Europa op Bonaire was eind mei op bezoek. Tijdens hun verblijf op het eiland hebben ze verschillende eilandpartners persoonlijk ontmoet en ook hebben ze verschillende luxe accommodaties, hotels, restaurants, en andere activiteiten bezocht. Bovendien, heeft het team van Diamond Public Relations Noord-Amerika samen met TCB, twee Noord-Amerikaanse journalisten op Bonaire ontvangen. Alison Fox is een schrijver voor TravelandLeisure.com, één van de grootste online platformen in Noord-Amerika, met meer dan 3 miljoen bezoekers per maand. Eric Barton is een freelancejournalist die op Bonaire is gekomen om een artikel over zijn ervaring op Bonaire te schrijven voor Explore Florida & The Caribbean, een online publicatie die dient als toeristengids. Beide journalisten hebben Bonaire voor de eerste keer bezocht en waren blij met het eiland en met wat het eiland te bieden heeft aan toeristen. Zowel Fox en Barton zullen binnenkort een artikel over hun ervaring op Bonaire schrijven en publiceren.

In juni, zal TCB samen met Diamond Public Relations Europa en Noord-Amerika meer journalisten ontvangen namens het tijdschrijft Duiken en de online publicatie, National Geographic Traveler Nederland, De Telegraaf, tijdschrift Margriet en ook tijdschrift Cosmopolitan.

TCB bedankt alle partners die hebben bijgedragen aan het creëren van een onvergetelijke ervaring voor Influencers, Bloggers, Journalisten en het team van Diamond Public Relations.

