Overzicht gevaccineerden op Curaçao, Bonaire en Aruba

Op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao is het vaccinatieproces tegen Covid-19 in volle gang. In dit artikel lees je hoeveel mensen al een eerste prik hebben gehad en hoeveel mensen inmiddels volledig gevaccineerd zijn. Ook het aantal mensen dat zich geregistreerd heeft voor vaccinatie per eiland vind je terug in het artikel.

Bonaire

Op Bonaire hebben zich 14.474 mensen aangemeld voor vaccinatie tegen Covid-19.

Op Bonaire zijn nu 14.353 mensen die hun eerste vaccinatie tegen Covid-19 hebben ontvangen. Van deze groep hebben ook al 11.493 mensen hun tweede vaccin gehad en zijn dus volledig gevaccineerd.

Aruba

Inmiddels zijn er nu op Aruba 64.399 mensen die hun eerste vaccinatie tegen Covid-19 hebben ontvangen. Van deze groep hebben 53.233 mensen ook al een tweede prik gehad en zijn dus volledig gevaccineerd.

Curaçao

Op Curaçao hebben zicht 88.169 mensen aangemeld voor een vaccinatie tegen Covid-19.

Inmiddels hebben op Curaçao 86.629 mensen een eerste vaccinatie gehad. Van deze groep zijn er ook al 73.029 mensen die een tweede prik hebben gehad, zij zijn inmiddels volledig gevaccineerd.

