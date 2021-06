OLB ondertekent overeenkomst met Selibon

Kralendijk – Door middel van het project ‘KREA TRABOU’ heeft het Openbaar Lichaam Bonaire op woensdag 9 juni een overeenkomst getekend met de SELIBON met als doel om arbeidsplaatsen te scheppen voor personen die vanwege de COVID-19 pandemie zonder werk zijn komen te zitten.

Gedeputeerde Hennyson Thielman die economische ontwikkeling in zijn portefeuille heeft, heeft samen met gedeputeerde James Kroon, de unit Economische Zaken en Plenchi di Trabou het mogelijk gemaakt om met diverse projecten te komen voor het stimuleren van economische beweging en zo arbeidsplaatsen te creëren. Enkele van de ‘Krea Trabou’-projecten zijn ten eerste onderhoudswerkzaamheden in openbare plaatsen die uitgevoerd zullen worden door Selibon. Op woensdag 9 juni hebben gedeputeerde Thielman en Selibon-directeur Leito een overeenkomst getekend om te beginnen met de werkzaamheden van het project.

Door middel van ‘Krea Trabou’ heeft het Openbaar Lichaam Bonaire 500.000 dollar bestemd voor onderhoudswerkzaamheden van Selibon. Enkele van deze onderhoudswerkzaamheden zijn het opknappen en verven van openbare plaatsen, het plaatsen van banken om op te zitten en het snoeien van planten. Deze plaatsen zijn onder andere de banken bij de Nello Craane-pier, de Bonaco-rotonde, de rotonde in Nikiboko Zuid, de Sabana-rotonde, de Zusters van Roosendaal-rotonde, de Plaza Fraternan di Tilburg, enkele plaatsen in het stadscentrum, de bushalte in het stadscentrum, de plantenbakken bij de TCB, het Wilhelminaplein, de zitplaatsen bij het douanekantoor, de zitplek bij de Plaza Machi Mimi, de zitplek bij het havenkantoor, de speeltuin in Rincon, de Plaza Broertje Janga en het pleintje daarachter en het dak bij de benzinepomp in Rincon.

Het bedrag van in totaal 500.000 dollar wordt ook aangewend voor de betaling van salarissen en verzekeringen van de arbeiders. Alles bij elkaar worden 39 directe arbeidsplaatsen gecreëerd die bestaan uit een kapploeg en een onderhoudsploeg voor de openbare plaatsen. ‘Ik ben heel blij met deze overeenkomst. Als eilandbestuur hebben wij hard gewerkt om op een directe manier arbeidsmogelijkheden te kunnen aanbieden voor degenen die werkloos zijn geraakt, waarbij tegelijkertijd onderhoud wordt verricht en een economische beweging op ons eiland wordt gecreëerd’, aldus gedeputeerde Thielman.

De bedoeling is dat Selibon arbeiders van Plenchi di Trabou aanneemt, om te verzekeren dat de arbeidsplaatsen gaan naar de personen die hun werk zijn kwijtgeraakt. De taak van de Selibon zal zijn om de werkzaamheden te controleren en ervoor te zorgen dat ze op niveau worden uitgevoerd en naar het eilandbestuur terug te koppelen op het moment dat de werkzaamheden beëindigd worden.

Lees ook: