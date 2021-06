Nieuwe Bon Bini Bonaire legt de focus op verduurzaming

Kralendijk – Bonaire is onverwacht een stukje natuur rijker: gezuiverd afvalwater dat nog niet nodig is voor landbouwdoeleinden heeft op het terrein van de dienst Landbouw Veeteelt en Visserij een wetland gevormd dat zich heeft ontwikkeld tot een waar vogelparadijs dat zelfs nieuwe soorten naar het eiland trekt.

Het is één van de onderwerpen in de nieuwe editie van het magazine Bon Bini Bonaire, een uitgave van het Kabinet van de Gezaghebber van Bonaire die is bedoeld om geïnteresseerden buiten Bonaire te informeren over ontwikkelingen op het eiland. De titel op de cover ‘Focus op duurzaam’ wordt in meerdere artikelen onderstreept zoals de stichting van een park om de unieke Sabalpalm te redden, het aanstaande verbod op het gebruik van wegwerpplastic, het verhogen van de lokale productie van groente, fruit, vlees en vis en het stimuleren van elektrisch vervoer.

“Bonaire wil niets liever dan zo snel mogelijk de transitie maken naar een circulaire economie, volledig draaiend op duurzame energiebronnen. Dat is het ultieme doel van ons Blue Destination-concept. De liefde voor de natuur is de Bonairiaan met de paplepel ingegoten. We leven al eeuwen in harmonie met de natuur”, schrijft gezaghebber Edison Rijna in het voorwoord.

In dit zomernummer van Bon Bini Bonaire wordt voorts aandacht besteed aan onder meer de studie naar de ontwikkeling van een containerhaven, het veiligstellen van de brandstofvoorziening, de ambitie om de transitie van massa- naar kwaliteitstoerisme te versnellen, de betekenis van het jobcenter Plenchi di Trabou in crisistijd, het project Street Colors dat Bonaire nog kleurrijker maakt, de introductie van een Caribische variant van de Nationale Hypotheekgarantie, de multidisciplinaire aanpak om criminele organisaties buiten de deur te houden, het historisch akkoord dat werkgevers, vakbonden en de lokale overheid hebben gesloten en de prioriteiten van nieuwe gedeputeerde Hennyson Thielman.

De nieuwe editie van Bon Bini Bonaire is (gratis) te downloaden via

https://bonairegov.com/bestuur-organisatie/bon-bini-magazine

Lees ook: