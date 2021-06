Geen testverplichting volledig gevaccineerden bij reizen tussen ABC-eilanden

Foto – Openbaar Lichaam Bonaire

Kralendijk – Volledig gevaccineerde inwoners van de ABC-eilanden hoeven bij vertrek of terugreis tussen de eilanden geen PCR-test meer te doen als ze een geldig vaccinatiebewijs tonen. Dat is sinds 7 juni 2021 mogelijk.

Deze reizigers moeten wel nog steeds voor hun vertrek en terugreis een gezondheidsverklaring invullen. Kopietjes van het originele vaccinatiebewijs bewijs of een verkleining ervan worden niet geaccepteerd. Het originele bewijs mag wel geplastificeerd zijn.

Inwoners van Aruba kunnen bij het reizen tussen de eilanden ook het vaccinatiebewijs in de Health app laten zien. Het bewijs meldt welk vaccin iemand heeft gekregen en wanneer. Op Aruba zijn de mensen met het Pfizer of het Janssen vaccin gevaccineerd, Bonaire heeft alleen het Pfizer vaccin gebruikt. Op Curaçao hebben de mensen het Pfizer of Moderna vaccin gekregen.

Iemand die het vaccin van Pfizer of Moderna krijgt, wordt twee keer geprikt. In het geval van Janssen krijgt een persoon één prik. De datum van de prik of prikken wordt op het bewijs vermeld en ook het batchnummer. Een persoon is volledig gevaccineerd als hij twee prikken heeft gehad met minimaal 21 dagen tussen de prikken voor Pfizer en minimaal 28 dagen voor Moderna. Ook moet de laatste prik minimaal veertien dagen geleden zijn toegediend.

Een persoon die corona heeft gehad, is volledig gevaccineerd bij 1 prik. Dit heet een booster vaccinatie. Deze persoon moet ook een bewijs van infectie en een testuitslag tonen bij het reizen.

Lees ook: