Lage aantal besmettingen maakt zelftesten zinloos op Bonaire

KRALENDIJK – Door de weinige actieve gevallen van COVID-19 op Bonaire, heeft het gebruik van zelftesten op het eiland geen zin. Dat laat de afdeling Publiek Gezondheid weten.

Zelftesten zijn nuttig als er in een plaats nog heel veel besmettingen zijn. In zo’n situatie kan bij voorbeeld de organisator van een evenement kiezen voor zelftesten, om te weten of het verstandig is de activiteit door te laten gaan. De testen worden dan gebruikt om een evenement voor te bereiden. Na het testen kan de activiteit doorgaan.

Een zelftest is een momentopname. Als het resultaat negatief is, dan zegt dat alleen iets over die dag maar niets over de dagen erna. Bij zelftesten kan het ook gebeuren dat het resultaat negatief is, terwijl de persoon toch besmet is. Daar zit dus een risico aan. Iemand denkt dat hij veilig is, maar dat is niet zo is. Die persoon kan anderen besmetten. Het gebeurt ook dat het testresultaat positief is terwijl de persoon niet besmet is. In dat geval kan alleen een degelijke PCR test de juiste uitslag geven.

De afdeling Publieke Gezondheid adviseert mensen die een zelftest doen en positief testen, om zich te melden voor een PCR test. De persoon moet in zelfisolatie gaan tot de uitslag van de PCR-test bekend is.

