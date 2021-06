Jubileum medewerkers brandweer

Foto : Links Estelin Morillo (bevelvoerder), rechts jubilaris Xedro Wever.

KRALENDIJK – Het Brandweerkorps CN heeft op woensdag 2 juni aandacht besteed aan het 20-jarige jubileum van vier van zijn medewerkers.

Albertico Rosaria, Xedro Wever en Jairo Cornelis waren op 1 juni 2021 allemaal 20 jaar werkzaam voor de brandweer te Bonaire. Nadyr Francees bereikte het kroonjaar al op 1 mei van dit jaar.

Omdat door recente coronamaatregelen een feestelijke viering eerder niet mogelijk was, zijn alle vier de collega’s nu gezamenlijk in het zonnetje gezet op de brandweerkazerne in Kralendijk. De echte uitreiking van de medailles en de feestelijkheden vinden later in dit jaar plaats.

