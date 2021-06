Gesprek over ijkpunt sociaal minimum in Den Haag

Kinderombudsman Margrite Kalverboer (Foto;: Arenda Oomen).

DEN HAAG – De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, en de Kinderombudsvrouw, Margrite Kalverboer, gaan donderdag in gesprek met de vaste kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over het ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland. De ombudsmannen zijn uitgenodigd naar aanleiding van hun kennismakingsbrief met aandachtspunten op basis van klachten en eigen onderzoek.

In het gesprek zullen de ombudsmannen toelichting geven op hun onderzoeken naar armoede-gerelateerde problematiek in Caribisch Nederland: armoede onder ouderen (2019), armoede onder jongvolwassenen (2020) en het lopende onderzoek naar opvoedingsproblemen als gevolg van armoede (publicatie verwacht in voorjaar 2022).

De Kinderombudsvrouw zal ook kort een toelichting geven op het rapport ‘Als je het ons vraagt’ van kinderen op de BES-eilanden, dat een week later op 16 juni verschijnt. Hierin vertellen kinderen hoe het met hen gaat en welke wensen zij hebben voor de toekomst.

