Vacature Social Media Content Creator Bonaire

Delta International de holding waar meerdere bedrijven ondervallen. Als Social Media Content Creator ben je verantwoordelijk voor alle social media kanalen van alle bedrijven binnen de holding. Je bent zoveel mogelijk onderweg om foto’s en video’s te schieten. Je bent up to date met wat trending is en je bent een creatief persoon.

Taken:

Content creëren voor de diverse bedrijven binnen de holding

Social media bijhouden via de content calender

Assisteren van Marketing Manager wanneer nodig

Website voorzien van nieuwe content

SEO waardig bloggen

Nieuwsbrieven schrijven in samenwerking met de Marketing Manager

Meedenken in marketingstrategie

Opleidingen en ervaringen:

MBO-4 werk- en denkniveau

Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie

Verbaal en schriftelijk sterk in Nederlands, Engels en Spaans, Papiamentu is een pré

Goede kennis van social media

Basis kennis Adobe programma’s

Jij bent:

Creatief

Commercieel gericht

Flexibel

Georganiseerd

Wij bieden:

Een fulltime baan met een 38-urige werkweek

Salaris in de juiste schaal

Pensioen opbouw bij een jaar in dienst

Gym mogelijkheden bij Bon Bida

Interne opleidingsmogelijkheden

Een verhuisregeling voor kandidaten die vanuit het buitenland solliciteren

Heb je interesse en ben je beschikbaar per 1 juli 2021? Stuur jouw cv dan naar [email protected] of voor informatie bel ons naar +599 717-1877.

Meer vacatures: