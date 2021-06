Ouderbijdrage voor kinderopvang wordt voor veel ouders lager

KRALENDIJK – Kinderopvangorganisaties op Bonaire en Sint-Eustatius krijgen per 1 juli meer subsidie vanuit de Rijksoverheid, zodat zij de ouderbijdrage verder kunnen verlagen. Dit is een volgende stap in het programma BES(t) 4 kids om voor kinderen in Caribisch Nederland goede, veilige en betaalbare kinderopvang te bieden.

Organisaties voor kinder- en buitenschoolse opvang op Bonaire en Sint-Eustatius komen sinds vorig jaar in aanmerking voor een kostprijs verlagende subsidie. Met deze subsidie kan een kinderopvang de ouderbijdrage verlagen en/of maatregelen nemen om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Vanaf 1 juli 2021 wordt deze subsidie verhoogd, zodat kinderopvangorganisaties de ouderbijdrage verder kunnen verlagen.

Hoogte ouderbijdrage Bonaire

De maximale bijdrage die kinderopvangorganisatie mogen vragen aan ouders, wordt vanaf 1 juli 2021 verlaagd van 200 dollar naar maximaal 125 dollar per kind per maand. Dit bedrag geldt bij 5 dagen dagopvang en bij 5 dagen buitenschoolse opvang per week.

De ouderbijdrage voor dagopvang bij een gastouder is vanaf 1 juli 100 dollar per maand. Als een kinderopvangorganisatie op dit moment meer geld in rekening brengt aan ouders dan de maximale ouderbijdrage, dan moet de kinderopvangorganisatie het tarief vanaf 1 juli verlagen. Als de ouderbijdrage al laag is, dan hoeft een kinderopvang het tarief niet te verlagen.

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het Openbaar Lichaam een kindplaatssubsidie aanvragen.

Hoogte ouderbijdrage op de Bovenwindse Eilanden

De ouderbijdrage op Sint Eustatius wordt vanaf 1 juli 2021 verlaagd van 150 dollar naar 100 dollar per maand voor 5 dagen dagopvang. Voor de buitenschoolse opvang wordt het maandbedrag verlaagd van 75 dollar naar 50 dollar.

Op Saba is de ouderbijdrage nu al 100 dollar per maand voor dagopvang, en 50 dollar per maand voor buitenschoolse opvang. Dus daar verandert de ouderbijdrage niet.

Op Saba en Sint Eustatius kunnen ouders ook een kindplaatssubsidie aanvragen bij het Openbaar Lichaam, als zij de ouderbijdrage niet kunnen betalen.

Meer informatie over het programma BES(t) 4 kids is beschikbaar op www.best4kids.nu.

Lees ook: