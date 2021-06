TUI vliegt drie keer rechtstreeks en drie keer met tussenstop op Bonaire

TUI vliegt vanaf 1 juli dertien keer per week naar de eilanden, een record. Bonaire wordt zes keer per week aangedaan. Alleen op donderdag vliegt TUI niet.

Dinsdag, vrijdag en zaterdag vliegt TUI rechtstreeks vanaf Schiphol. Op de terugvlucht naar Amsterdam maakt het toestel dinsdag en op vrijdag een tussenstop op Curaçao. Op zaterdag is die tussenstop niet in Willemstad, maar in Oranjestad op Aruba.

Bij de overige vluchten op Bonaire doet TUI vanaf Amsterdam eerst Aruba of Curaçao aan met een tussenstop. Op maandag, woensdag en zondag is dat eerst Curaçao. Op zaterdag is dat Aruba.