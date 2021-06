Raadslid Bernabela vooral bezorgd over eigen parkeerplaats

Het gebrek aan een gereserveerde parkeerplaats was blijkbaar één van de meest urgente problemen voor het UPB Raadslid Esther Bernabela.

Kralendijk- Tijdens de commissievergadering van de eilandsraad op woensdagmiddag maakte raadslid Esther Bernabela (UPB) zich erg druk over het gebrek aan een parkeerplaats voor de eilandsraadsleden.

“Wij worden geacht hier aanwezig te zijn. Wij moeten hier komen vergaderen en beslissen over allerlei zaken die voor dit eiland van belang zijn. Maar wanneer ik ook aan kom rijden voor een vergadering, er is nooit een parkeerplaats beschikbaar”, aldus Bernabela.

Volgens Bernabela is het niet de eerste keer dat zij het gebrek aan parkeerplaatsen aankaart, even als het feit dat zij zich daar ernstig aan stoort. “En dat terwijl de douane allerlei parkeerplaatsen heeft, die meestal leeg zijn”, brieste het raadslid, terwijl ze er aan toevoegde dat er tot zover ‘geen flikker’ aan werd gedaan.

Parkeren

Het gebrek aan parkeerruimte is een steeds groter wordend probleem in het centrum. De schaarste aan parkeerruimte is de afgelopen jaren niet alleen gegroeid door de toename van de bevolking, maar vooral ook omdat door hetzelfde BC niet wordt toegezien op de verplichting bij de bouw van panden in de binnenstad, ook bijbehorende parkeerplaatsen aan te leggen.

Voorzitter van de Commissievergadering, Elvis Tjin Asjoe, zei te begrijpen dat het probleem hoog zat bij Bernabela. “Ik vezoek u wel om geen woorden te gebruiken die door sommigen als grievend kunnen worden ervaren”, aldus Tjin Asjoe.

