Interlandelijke taskforce kinderrechten krijgt eigen website

Kralendijk ̶ De Interlandelijke Taskforce Kinderrechten heeft op 1 juni 2021 haar eigen website gelanceerd. De Taskforce is in 2014 in het leven geroepen met als taak de samenwerking ten aanzien van kinderrechten binnen het Koninkrijk te stimuleren. Het delen van kennis, het creëren van verbinding en interlandelijke samenwerking staan hierbij centraal.

De deelnemende landen zijn: Aruba, Curaçao, St. Maarten en Nederland, respectievelijk de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba. De recent gelanceerde website fungeert als platform met actuele informatie over kinderrechten op de zes eilanden en is bedoeld om kennis te delen en samenwerking tussen ketenpartners te stimuleren.

De site zal voornamelijk gerichte informatie bevatten voor jeugdprofessionals op alle werkgebieden, van onderwijs tot justitie.

Voor een kijkje en meer informatie kan eenieder de website bezoeken via www.tfkinderrechten.info voor de Nederlandse en www.tfchildrights.info voor de Engelse versie.

