Informatie voor zwangere vrouwen met vragen over coronaprik

Zwangere vrouwen kunnen op 3 juni 2021 bij het sportcomplex Jorge Nicolaas informatie over het coronavaccin krijgen en zich laten vaccineren als ze dat willen. Dat kan van 09.00 – 14:00 uur tijdens een vrije inloop.

Vrouwen die borstvoeding geven of een kinderwens hebben, kunnen bij de vrije inloop vragen stellen over gebruik van het vaccin. De afdeling Publieke Gezondheid adviseert zwangere vrouwen al een tijd om zich te laten vaccineren.

Zwangere vrouwen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden van het coronavirus dan niet zwangere vrouwen. In de Verenigde Staten zijn 90.000 zwangere vrouwen gevaccineerd onder andere met Pfizer. Er zijn daarbij geen ernstige bijwerkingen gemeld, zo meldt het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, op haar website.

Vrouwen die borstvoeding geven, twijfelen soms of het goed is om de coronaprik te halen. Ze zijn bang dat het vaccin via borstvoeding in het lichaam van de baby komt. Tot nu toe is het niet gebleken dat het vaccin in de moedermelk komt, of dat de baby het via borstvoeding krijgt.

Bij de vrije inloop kunnen zwangere en niet zwangere vrouwen vragen stellen. Zoals vragen over de veiligheid van het vaccin, het vaccin en vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen. Bij het sportcomplex zijn bij de vrije inloop een arts en een vroedvrouw aanwezig om de vragen te beantwoorden.

