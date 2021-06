Testen en quarantaine voor reizigers uit zeerhoogrisicogebieden naar Nederland en de BES-eilanden

Aankomst vliegveld Bonaire | Foto Inge Poorthuis

DEN HAAG – Vanaf vandaag moeten alle reizigers uit landen met een zeer hoog COVID-19-risico verplicht in quarantaine bij aankomst in Nederland, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba. Daarnaast moeten zij een negatieve PCR-testuitslag tonen. Met deze maatregelen wordt het vliegverbod uit zeerhoogrisicolanden niet verlengd. Dat kondigde het kabinet even voor middernacht aan.

De quarantaineplicht houdt in dat mensen zich na aankomst in Nederland of op de BES-eilanden tien dagen moeten afzonderen. Ze moeten een ingevulde quarantaineverklaring tonen bij aankomst. Als reizigers na vijf dagen binnen negatief testen, mogen ze al eerder naar buiten. Deze regels gelden voor alle vervoersmiddelen: vliegtuig, boot, trein, bus of auto.

De lijst van gebieden met een zeer hoog risico bestaat momenteel uit 25 landen, zowel in Europa als andere continenten.

Ook Suriname staat op de zeerhoogrisicolijst. Suriname is één van de landen waar een “zorgwekkende virusvariant” rondgaat. Reizigers uit deze zeventien landen moeten ook bij vertrek een negatieve sneltest laten zien.

Volgens het Nederlandse Outbreak Management Team is de quarantaineplicht in combinatie met de tests ongeveer net zo effectief als een vliegverbod. Ze willen voorkomen dat er coronapatiënten met een zorgwekkende variant van het virus naar Nederland of naar de eilanden komen. Op https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl kunnen reizigers kijken of ze in quarantaine moeten en hoe ze dat moeten regelen.

